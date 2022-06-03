Белград встретит Лаврова митингом

В Белграде объявлено о подготовке 7 июня митинга в знак поддержки России и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который прибудет с рабочим визитом в столицу Сербии в понедельник.

Как предполагается, Лавров проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, главой сербского МИД Николой Селаковичем, спикером парламента Ивицей Дачичем, а также Патриархом Сербским Порфирием, передает «Балканист.ру».

Кроме того, по данным российского внешнеполитического ведомства, Лавров примет участие в торжественном приеме по случаю Дня России, который состоится в посольстве РФ в Белграде.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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