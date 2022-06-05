Глава МИД России: «Мы целиком поддерживаем позицию Сербии»

Москва не откажется от поддержки Сербии и готова обсуждать любые темы, которые интересуют «наших друзей» в Белграде. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской», текст которого опубликован на официальном сайте российского МИДа.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу спекуляций о возможном отказе Москвы от поддержки Сербии после заявления президента России Владимира Путина, в котором он увязал вопрос Донбасса с прецедентом Косово, глава МИД РФ подчеркнул, что «провокаторов везде много».

«Речь идёт, как я понимаю, о высказываниях Президента В.В.Путина относительно вердикта Международного суда ООН по поводу законности одностороннего провозглашения независимости Косово. Я слышал, как Президент А.Вучич упоминал об этом. Думаю, здесь есть глубокое недопонимание», – отметил Лавров.

Министр пояснил, что независимость Косово была провозглашена в 2008 году, когда не велись никакие боевые действия и существовала резолюция 1244, которую лидеры Косово категорически отказывались выполнять.

«Бывший Президент Финляндии М.Ахтисаари от имени ООН занимался переговорами между Белградом и Приштиной, чтобы выполнить ту самую резолюцию. Повторю ещё раз, что не было никакой угрозы ни населению Косово, ни соседним районам Сербии. Переговоры могли продолжаться, но вместо этого М.Ахтисаари вдруг сказал, что им нужно достичь договорённости в течение определенного периода времени. Как только он это сказал, косовары прекратили участвовать в переговорах. Была провозглашена независимость. А в Международный суд ООН с просьбой дать заключение относительно легитимности этого процесса обратилось правительство Сербии в августе 2008 г. Нас очень просили поддержать это обращение. Заключение, которое дал Международный суд, было инициировано Белградом, тогдашним правительством Сербии. Запад его активно пропагандировал и всячески приветствовал. Мы никаких эмоций не выражали», – напомнил Лавров.

В то же время глава МИД России обратил внимание, что в 2014 году под воздействием событий, начатых кровавым антигосударственным приворотом на Украине и попыткой захватить Крым со стороны нацистов, крымчане провели референдум, и Запад стал возмущаться. «Тогда Президент В.В.Путин сказал, что мы знаем хорошо их двойные стандарты. Помним, как они радовались, когда Международный суд ООН заявил, что одностороннее провозглашение независимости может происходить необязательно с согласия центральных властей. Он это сказал исключительно для того, чтобы показать абсолютное лицемерие, двуличие и двойные стандарты Запада», – подчеркнул российский министр.

«Что касается отношения России к переговорам о будущем Косово, которые продолжаются и должны опираться на резолюцию СБ ООН 1244, то Президент В.В.Путин многократно и на встречах с Президентом А.Вучичем, и в своих публичных выступлениях подчёркивал, что мы целиком поддерживаем позицию Сербии. Мы поддержим такое решение, которое будет приемлемо сербскому народу», – констатировал Лавров.

Комментируя предстоящие переговоры в Белграде с президентом Сербии, глава МИД России отметил, что «мы будем обсуждать любые темы, которые интересуют наших сербских друзей». «Тему газа Президент А.Вучич обсуждал с Президентом В.В.Путиным. Они достигли принципиальных договорённостей, которые оформляются по линии соответствующих компаний. В отношении темы Косово я уже сказал, какая наша позиция», – пояснил он.

«Заинтересованы послушать оценки Президента А.Вучича и других сербских политиков о сложившейся сейчас ситуации, о том, как они расценивают посредническую роль Европейского Союза, который в 2013 г. смог добиться подписания Приштиной Соглашения о создании сообщества сербских муниципалитетов Косово, и многом другом. Нам важно понимать оценки сербского руководства и его планы действий на дальнейший период, исходя из тех реалий, которые на сегодня сложились», – уточнил Лавров.

Москва, Светлана Антонова

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