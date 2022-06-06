Сербия оказалась перед угрозой остановки поставок российской нефти

«Нефтяная индустрия Сербии» (НИС) не сможет получать российскую нефть через газопровод JANAF в Адриатическом море. Такие опасения высказали в министерстве природных ресурсов и энергетики Сербии.

«Новый пакет санкций запрещает поставки российской нефти через морские пути, а НИС получает её танкерами, приходящими в хорватский порт Омишаль. Это значит, что НИС не сможет её оттуда доставить на НПЗ Панчево. Тем не менее мы могли бы получать нефть из других источников, например, из Ирака», – говорится в сообщении ведомства, которое цитирует «Балканист.ру».

В министерстве уточнили, что Сербия продолжит накапливать запасы топлива на случай проблем на рынке, которые неизбежны в связи с растущим спросом на энергоресурсы.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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