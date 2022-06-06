Москва верит в принципиальность позиции Сербии

Россия и Сербия продолжат развивать сотрудничество, основываясь на договоренностях между президентами Владимиром Путиным и Александром Вучичем. Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью «Известиям». Посол сообщил, что у Москвы и Белграда нет простоев ни по одному из направлений.

Дипломат обратил внимание, что товарооборот между странами растет и, по прогнозам посла РФ, в 2022 году может превысить $3 млрд. По его словам, успешное развитие экономического сотрудничества между Сербией и Россией обуславливается и неприсоединением Белграда к антироссийским санкциям Запада.

Боцан-Харченко также отметил, что позиции Москвы и Белграда остаются близкими по многим важным аспектам, и подчеркнул, что в Сербии понимание российского подхода «на порядок выше, чем где бы то ни было в Европе».

Посол РФ заявил, что уверен в непоколебимости позиций Белграда по неприсоединению к антироссийским санкциям. «Эта позиция основывается на реальности сегодняшнего дня. При этом я хочу быть правильно понятым и не создавать впечатления, что мы живем только сегодняшним днем. Конечно, мы думаем о перспективе, об ответственности, о том, чтобы были гарантии для того, чтобы развивать совместные проекты стратегического плана [такие как, например, обновление железнодорожной инфраструктуры Сербии, модернизация НПЗ в Панчево и всего нефтеперерабатывающего комплекса страны, реконструкция ГЭС «Джердап» на Дунае]. Но в данном случае мы прежде всего основываемся на действиях или отсутствии таковых в отношении Европейского союза со стороны Сербии, ее президента, на его позиции, которая утверждена Советом национальной безопасности страны», – сказал посол.

«Мы основываемся и на впечатлении от личных контактов. Для президента Вучича есть еще и моральный, личный аспект неприсоединения к санкциям. Этот фактор в политике тоже работает, мы не должны от него отмахиваться. Еще одно обстоятельство – это мнение абсолютного большинства граждан страны, которые выступают против введения санкций не только исходя из своих прагматических интересов и соображений, для них также важна моральная сторона вопроса. Они просто не представляют, как могут быть введены санкции в отношении России с учетом близости – духовной и культурной – двух стран», – пояснил Боцан-Харченко, добавив, что важнейшую роль в российско-сербских отношениях играет и доверительный и уважительный диалог между Путиным и Вучичем.

Российский посол также отметил, что Брюссель, Вашингтон и Берлин оказывают на Белград беспрецедентное давление в попытке заставить сербов занять западную, антироссийскую сторону. «Это не просто политическое давление, не просто разговоры – имеет место шантаж и выкручивание рук, в том числе угрозы финансовых и экономических ограничений, прекращения инвестиций и так далее. Тем не менее по санкциям Сербия остается на своей принципиальной позиции», – сказал дипломат, отметив, что в действиях Запада кроется «неприкрытое пренебрежение национальными интересами и достоинством сербов».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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