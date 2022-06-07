Косовское ЛГБТ-сообщество недовольно действующим «правительством» самопровозглашенной республики

«Правительство» самопровозглашенной республики Косово во главе с Альбином Курти является самым закрытым по отношению к ЛГБТ-сообществу – в сравнении с предыдущими составами «кабинета министров». Об этом заявил исполнительный директор Центра развития социальных групп Косово Арбер Нухиу.

По его словам, на открытии «Недели гордости» (цикл мероприятий косовского сообщества сексуальных меньшинств), начавшейся в Приштине накануне, представители «власти» выступили с «куртуазными» речами, стараясь показаться политически корректными.

«Я не говорю, что другие правительства были лучше. Послание от лица правительства неплохое, но оно просто сделано в форме политкорректных и вежливых слов. Для меня это послание не является важным, поскольку мы находимся в ситуации, когда все правительство закрыто для ЛГБТ и вопросов, связанных с сексуальными меньшинствами», – сказал Нухиу.

В качестве одной из главных проблем, волнующих правозащитников и ЛГБТ-активистов, Нухиу назвал отказ косовского «парламента» принять Гражданский кодекс, предусматривающий возможность заключения однополых браков. «Впервые в истории косовского законодательства депутаты произнесли оскорбительные, ненавистнические и уничижительные выражения. Я думаю, что это вызвало большую обеспокоенность и отбросило нас на много шагов назад», – заявил правозащитник, комментируя заседание Скупщины Косово, на котором 16 марта депутаты отказались утвердить этот документ. Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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