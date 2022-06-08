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Среда, 8 июня 2022, 12:18 мск

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Запад готовится к тотальному очернению Сербии

Повышенный интерес мировых СМИ к отмене визита главы МИД России Сергея Лаврова в Белград может расцениваться, как подготовка к тотальному очернению Сербии. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.

Шеф сербской дипломатии отметил, что его российский коллега сегодня находится с официальным визитом в Турции, которая одновременно является участником НАТО и кандидатом в ЕС. «Увидите, иностранная общественность и словом не обмолвится о том, что произошло в Сербии и всей ситуации с запретом пролета [самолета главы российского МИД]. Очевидно, здесь [в отношении к Сербии] была другая проблема», – сказал Селакович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Глава МИД Сербии подтвердил, что готов к визиту в Москву, дата переговоров в настоящее время согласовывается. «Я принял приглашение посетить Москву, но не могу сказать, когда именно состоится визит. Дата согласовывается, и темы переговоров, безусловно, будут важны для Сербии», – пояснил Селакович.

Министр также заверил, что Сербия настроена на диалог, который, по его словам, может привести к решению существующих проблем. «Мы независимое и суверенное государство, которое настроено на диалог со всеми, особенно с друзьями», – подчеркнул глава сербской дипломатии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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