Евросоюз устроил новую атаку на Сербию

Официальный Белград должен поддержать антироссийские санкции и определиться по поводу вступления Евросоюз. Об этом говорится в докладе ЕС о Сербии.

Как пишет «Балканист.ру», кроме уже известных требований об установлении власти закона и нормализации отношений с Приштиной, в документе указывается, что продолжение переговоров о евроинтеграции Сербии будет определяться синхронизацией с курсом внешней политики ЕС, в том числе и в вопросе санкций.

В Брюсселе озабочены, что Сербия остается одной из немногих стран Европы, которые не приводят курс своей внешней политики в полное соответствие с европейским. ЕС недоволен тем, что Сербия не разорвала авиасообщение с Россией и сотрудничает с РФ в экономической и военно-технической сферах, а также тем, что Российско-сербский гуманитарный центр в Нише продолжает работать. «Предлагаем открыть новые главы переговоров по евроинтеграции, когда Сербия приведет свою политику в соответствие с европейской», – говорится в докладе.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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