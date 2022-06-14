«У них есть все, кроме морали…» Запад ожидает от Сербии покорности

Запад пытается добиться от Сербии покорности и решений, которые противоречат национальным интересам страны. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, обратив внимание, что подобные действия предпринимали предшественники действующего главы государства Александра Вучича.

«От нас постоянно ожидают, что мы будем делать что-то для других и пренебрегать собственными интересами. Не в интересах Сербии участвовать в конфликтах великих! Не в интересах Сербии сокращение близости и сотрудничества с Россией и ее руководством. Страны Запада не могут сделать с Россией то, чего бы им хотелось, поэтому они «лечат» это разочарование на Сербии. Когда они просят нас ввести санкции против России, они знают, что в экономическом смысле для РФ это незначительный акт, но в моральном – сильный удар. Те, кто нас бомбил, знают, что моральное величие Сербии несоизмеримо с ее огневой мощью, и поэтому им нужно, чтобы эта маленькая измученная Сербия, эта храбрая жертва была с ними. У них есть все, кроме морали и твёрдости в принципах, поэтому им нужно, чтобы Сербия сама отпустила им совершенные грехи, грехи нарушения международного права», – констатировал Вулин, подчеркнув, что Сербия принципиально защищает основы Конвенции ООН.

Комментируя заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, который призвал Сербию ввести антироссийские санкции и признать Косово, глава МВД Сербии отметил, что коллективный Запад очевидно ожидает от современной Сербии той же покорности, которую демонстрировали предшественники Вучича, предавая национальные интересы.

«Сербия не отказалась от ЕС, это Евросоюз отказался от Сербии и других стран Балкан. Северная Македония поменяла название, аннулировала референдум, разделила страну, отдала половину власти шиптарам, хотя они и составляют 25% населения, вступила в НАТО – и тем снова мало. Что еще остается делать несчастным мученикам? Отказываться от своего языка или ради для переговоров отдать каждого первенца – у них же ничего другого не осталось! Сербия на пути в ЕС 5 октября (2000 года, Бульдозерная революция – прим.) свергла свой конституционный строй, затем экстрадировала в Гаагу – как ни одна другая страна в европейской истории – всех своих государственных деятелей, солдат и полицейских, которых требовали и не требовали. Затем внесла поправки во все свои законы, чтобы разрешить грабительскую приватизацию, и отдала свой рынок иностранцам. Для того чтобы угодить комиссарам Евросоюза, Сербия промолчала о сокращении Республики Сербской, допустила распад Государственного союза Сербии и Черногории и не сказала ни слова, пока преследовали сербов в Черногории, как и не воспрепятствовала вхождению хорватов в ЕС, не подняв вопроса о правах изгнанных сербов и наказании за военные преступления против сербов. Ползя в направлении ЕС, Сербия закрыла глаза на то, что на юге Косово и Метохии происходил мартовский погром (в 2004 году), и даже не попыталась защитить сербов, пока их два дня убивали и сжигали в присутствии из десятков тысяч военнослужащих КФОР и НАТО, которые должны были защищать в равной степени все народы КиМ. Когда так называемое Косово провозгласило независимость, для правительства Сербии было важнее не сорвать свой путь в ЕС, чем отреагировать на акт незаконного отделения. Для того чтобы вписаться в брюссельские правила, Сербия практически расформировала и разоружила армию, реформировав ее по правилам, подходящим для членства в НАТО в качестве экспедиционной армии, – но никак не подходящим для армии, которая должна самостоятельно защищать военный нейтралитет страны. Сейчас, чтобы чуть быстрее ползти в сторону ЕС, нужно признать Косово и разорвать все связи с Россией. При этом не забудем, что надо признать и «геноцид» в Сребренице. Сербия не является ни российской провинцией, ни комиссариатом или протекторатом ЕС. Военный нейтралитет – это путь, по которому должна идти и политика. Сербия должна заботиться о себе и только о себе», – подчеркнул Вулин.

По его словам, в нынешних обстоятельствах стабильность Сербии и ее независимость опираются на несгибаемую волю президента Александра Вучича. «Поражение России не обернется победой для Сербии, даже если мы будем активно участвовать в войне против русских и погибнем на Донбассе, как хорваты под Сталинградом. Поражение России будет ощущаться со всей силой на всех позициях Сербии, как это всегда и было. Президенту Вучичу удалось наладить дружбу с Китаем, и это исторический успех, ценность которого нам еще только предстоит оценить. Что мы будем делать, если те, кто сейчас требует от нас санкций против России, попросят нас ввести санкции против Китая? В отличие от западных защитников права голоса и демократии, «деспотические» Россия и Китай никогда не просили нас ввести санкции против ЕС или США и принять их выбор как свой собственный. Всякая антироссийская истерия является антисербской. Кто-нибудь сомневается, что поражение и последующий распад России, о котором мечтают поколения западных государственных деятелей и генералов, укрепят шиптаров и всех тех, кто видит в сильной Сербии Александра Вучича угрозу и объект ненависти? Не будь во главе Сербии Вучича, у меня не было бы ни малейшей надежды на то, что Сербия выдержит и не введет санкции против России. Я знаю, что Вучич демонстрирует силу, превышающую должность президента маленькой страны, и я верю, что он выстоит. Вучич не малый русский, он великий серб», – заявил глава МВД Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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