Экс-«президенту» Косово предъявлены новые обвинения в военных преступлениях

В деле бывшего лидера косовских сепаратистов Хашима Тачи, находящегося в Специальном суде в Гааге, появились новые факты военных преступлений во время вооруженного конфликта. Речь идет о событиях в населенных пунктах Семеште и Будаково, передает «Балканист.ру» со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры гаагского суда.

Сообщается, что по эпизодам «Семеште» и «Будаково» вместе с Тачи обвиняются и двое других бывших главарей террористической «Армии Освобождения Косово» (АОК) – Кадри Весели (бывший «спикер парламента» Косово) и Реджеп Селими.

Согласно данным прокуратуры и показаниям свидетелей, в этих населенных пунктах по приказу верхушки АОК террористы организовали импровизированные тюрьмы, где в нечеловеческих условиях содержались военные и гражданские лица. Большая часть заключенных была впоследствии убита.

Защита Тачи не смогла доказать необоснованность или противозаконность новых обвинений, внесенных в ранее сформированное и принятое судом обвинительное заключение.

Напомним, что Тачи и еще ряд бывших командиров АОК обвиняются в преступлениях по десяти пунктам, включая преследование по политическим и этническим мотивам, незаконный арест и задержание, жестокое обращение, пытки и убийства. По шести пунктам обвинения их действия квалифицируются как преступления против человечности, по четырем – как военные преступления. Бывший «президент» Косово был доставлен в Гаагу 5 ноября 2020 года вместе с Кадри Весели и Реджепом Селими. Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время её не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Гаага, служба информации РИА «Новый День»

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