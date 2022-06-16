«Несбыточная мечта Приштины»: Белград ответил на требование Европарламента признать независимость Косово

Признание Белградом независимости самопровозглашенной республики Косово является несбыточной мечтой Приштины. Об этом заявил заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, комментируя требование Европарламента признать суверенитет Косово.

«Белград искренне хочет нормализовать отношения с Приштиной ради жителей своей южной автономии, сербов и албанцев, их достойной жизни в обществе, где уважают гражданские права и где есть предпосылки для экономического развития и благополучия. Однако Белград и Приштина не могут разговаривать о взаимном признании, потому что эта несбыточная мечта Приштины не является предметом для обсуждения», – подчеркнул Петкович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Глава Канцелярии также отметил, что тезис о взаимном признании не упоминается ни в одном документе, касающемся переговоров Белграда и Приштины под патронажем Евросоюза. «Любая попытка интерпретировать нормализацию отношений как шаг к признанию независимости Косово – это шаг назад от налаживания связей», – указал Петрович.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не признает независимость Косово и разговаривать на эту тему языком ультиматумов бесполезно.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время её не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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