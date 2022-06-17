«Мы работаем над этим»: Брюссель снова попытается усадить за стол переговоров Белград и Приштину

Специальный представитель ЕС на переговорах Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявил о планах Брюсселя организовать встречу президента Сербии Александра Вучича и главы «правительства» самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти.

«Мы работаем над решением текущих вопросов – таких, как проблема номерных знаков, вызвавшая серьезный кризис в сентябре [2021 года]. Мы заботимся о том, чтобы ситуация не выходила из-под контроля и не создавалось напряжение, поскольку это не отвечает интересам ни одной из сторон. Самое главное – это формирование будущих отношений между Косово и Сербией, мы называем это нормализацией отношений. Работы много», – пояснил Лайчак, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Представитель ЕС также сообщил, что «переговорные команды встречаются ежемесячно, и у нас всегда есть 7, 8, 9 тем на повестке дня». «Есть некоторые документы, находящиеся в предварительной подготовке. Кроме того, в ближайшее время я планирую подготовить встречу президента Вучича и премьер-министра Курти в Брюсселе. Мы работаем над этим», – сказал Лайчак, признав, что план Ахтисаари по урегулированию статуса Косово не работает, поскольку не нацелен на поиск приемлемого для обеих сторон решения.

План экс-президента Финляндии Марти Ахтисаари по сути предоставлял Косово полную независимость под международным контролем. Самопровозглашенная республика получала все атрибуты независимого государства с правом членства в международных организациях. При этом полицейские и военные функции оставались бы под контролем НАТО и ЕС. Косово не могло быть поделено на сербскую и албанскую части и лишалось права присоединиться к Сербии или Албании. Кроме того, в плане особо подчеркивалась защита прав косовских сербов, в том числе объектов Сербской православной церкви и сербского языка. Сербам должно было быть гарантировано представительство в парламенте, полиции и органах власти.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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