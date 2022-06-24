В Косовской Митровице взорвали объект сербской энергокомпании

В сербском районе Косовской Митровицы взорван объект электроснабжающей компании «Электрокосмет», который принадлежит энергогиганту «Электроэкономика Сербии». Первоначально предполагалось, что произошёл пожар, однако полиция обнаружила следы взрывчатки, передает «Балканист.ру».

Как сообщается, после взрыва город был обесточен 15 минут.

Примечательно, что ЧП произошло спустя два дня после подписания соглашения между Белградом и Приштиной о выдаче приштинским регулятором лицензии сербской государственной компании «Электросевер», которая будет снабжать электричеством сербов севера Косово.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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