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Понедельник, 27 июня 2022, 18:02 мск

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Сербского министра образования не пустили в Косовскую Митровицу

Архив. Фото: официальный сайт «МИД Косово»

Министру образования, науки и технологического развития Сербии Бранко Ружичу запретили въезд в Косово. Он планировал посетить университет Приштины на праздник Видовдан.

«Торжественный праздник во славу науки и образования не может никоим образом угрожать приштинским властям, которые тем не менее воспринимают его как угрозу», – заявил Ружич, которого цитирует портал «Балканист».

Сербский вуз был основан 18 ноября 1969 года в Приштине, но после войны был перемещен в Косовскую Митровицу. Там и было запланировано мероприятие в честь Дня университета, которое традиционно проходит 28 июня.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время её не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, Служба информации РИА Новый День

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