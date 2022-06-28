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Вторник, 28 июня 2022, 19:17 мск

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«Власти» Косово пообещали не допустить создания в крае сербской автономии

Архив. Фото: официальный сайт «МИД Косово»

«Власти» Косово не допустят появления в крае сербских автономных образований. Об этом заявил «премьер» самопровозглашенной «республики» Альбин Курти.

«Я не против сербов, но Сербия против нас. И я не могу допустить появления (в Косово) сербской республики сродни той, что существует в Боснии. Ведь и там они начали объединять районы с большинством сербского населения c целью создания автономного территориально-административного образования, которое саботирует Боснию и Герцеговину», – заявил Курти.

По его словам, ту же цель сербы преследуют и в Косово. «Лидеры в Сербии – это те, кто несколько лет назад пытался реализовать проект обмена территориями (сербский север Косово на так называемую Прешевскую долину, населенную албанцами). Он не то чтобы умер как идея, но провалился как проект. Те же, кто пытался разделить Косово по принципу территориального обмена, сегодня настойчиво требуют создания Союза сербских муниципалитетов, что для нас неприемлемо», – добавил «премьер» самопровозглашенной «республики».

Союз сербских муниципалитетов (ССМ) должен был проявиться в Косово в соответствии с Брюссельскими соглашениями, заключенными Белградом и Приштиной в 2013 году. Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время её не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, Служба информации РИА Новый День

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Метки / Косовская проблема

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