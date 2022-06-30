Си Цзиньпин сильно отстал: Путин занял первую строчку в рейтинге симпатий сербов

Президент России Владимир Путин занял первое место в списке мировых лидеров, которым симпатизируют сербы. Таковы результаты исследования «Внешнеполитические ориентации граждан Сербии», проведенного исследовательско-издательским центром «Демостат», передает портал «Балканист».

Свою симпатию Путину выразили 40% участников опроса. Председатель Китая Си Цзиньпин занял второе место с 12%. На третьей позиции в рейтинге президент Франции Эммануэль Макрон с 11%.

По поводу операции российских вооруженных сил на территории Украины почти две трети опрошенных заявили, что в значительной степени ответственность за это несёт НАТО, и только 10% считают, что виновата Россия.

Респонденты также ответили на вопросы об их отношении к евроинтеграции. На национальном референдуме 51% жителей Сербии проголосовал бы против членства в ЕС, «за» проголосовали бы 34%. Около 11% сербов заявили, что не будут участвовать в таком голосовании, а 4% затруднились ответить.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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