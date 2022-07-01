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Пятница, 1 июля 2022, 18:18 мск

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«Ложь и лицемерие»: в Белграде прокомментировали реакцию ЕС на нарушение прав сербов Косово

Архив. Фото: официальный сайт «МИД Косово»

В Евросоюзе лгут, когда оправдывают «власти» Косово, принуждающие сербов края менять регистрационные номера автомобилей на косовские под угрозой конфискации транспортных средств. Об этом заявил директор канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

«Заявление пресс-секретаря ЕС Петера Стано абсолютно лживо и лицемерно, если не сказать больше. ЕС, как посредник в диалоге между Белградом и Приштиной, должен был бы знать содержание всех достигнутых договоренностей», – подчеркнул Петкович, которого цитирует портал «Балканист».

По его словам, Стано извлекает из ранее достигнутых договорённостей только то, что ему подходит. «Поэтому он говорит, что на основании договоренностей с Белградом от 2011 и 2016 годов Приштина имеет право аннулировать номерные знаки, – но это неправда. В соглашениях указано, что будет проведена перерегистрация всех номерных знаков на территории Косово, чтобы люди могли выбирать между номерами так называемой Республики Косово и нейтральные номера КС», – пояснил директор сербской канцелярии.

В то же время Петкович напомнил, что в сентябре 2020 года Приштина в одностороннем порядке отменила статусно нейтральные номерные знаки. Из-за этого возникли проблемы на административной линии разграничения.

По его мнению, действиями по аннулированию сербских удостоверений личности и номерных знаков с аббревиатурами муниципалитетов Косово и Метохии, выданных Сербией, Приштина не только совершает незаконное институциональное насилие против сербов в крае, но и самым грубым образом нарушает все договоренности, прежде всего – договор о свободе передвижения, и самым непосредственным образом угрожает миру и стабильности на Западных Балканах.

Белград, Служба информации РИА Новый День

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Метки / Косовская проблема

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