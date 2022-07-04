«Продолжение террора и издевательств»: сербские власти возмущены нововведениями Приштины

«Власти» Косово продолжают политику давления, направленную на постепенное изгнание сербского населения с территории края. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, говоря об объявленной Приштиной обязательной замены сербских автомобильных номеров на косовские под угрозой конфискации транспорта.

«Это продолжение давления, террора и издевательств над сербами. Реакция Евросоюза возмутительна, это просто страшно!» – подчеркнула премьер, комментируя заявление пресс-секретаря ЕС Петера Стано, который сказал, что Приштина имеет право на подобные действия, передает «Балканист.ру».

Накануне «премьер-министр» самопровозглашенной республики Альбин Курти обратился к гражданам на сербском языке и потребовал подчиниться решению властей о перерегистрации всех автомобилей, имеющих номерные знаки сербского образца. Тем, кто поменяет номера на косовские, изъятие автомобиля не грозит, заявил он.

«Сербские номерные знаки на территории Косово и Метохии являются легальными и существуют на основании законов Сербии и Брюссельского соглашения. Нелигитимным здесь является одно – нарушение Приштиной брюссельских договоренностей. Провокация и попытка изъятия сербских автомобилей не пройдут!» – прокомментировал это решение Приштины директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при Правительстве Сербии Петар Петкович.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Белград подготовит «убийственный ответ» на провокации Приштины.

Белград, служба информации РИА Новый День

© 2022, РИА «Новый День»