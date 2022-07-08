«Абсолютно скандально и неприемлемо»: в Сербии уволен декан юрфака за симпатии к России

Декан юридического факультета Университета Нови-Сада Бранислав Ристивоевич уволен за помощь студентам, желающим учиться в России, обратиться в посольство РФ в Белграде. Соответствующее решение принял совет факультета, передает портал «Балканист».

«После начала конфликта на Украине декан организовал и профинансировал за счет факультета поездку группы студентов в посольство Российской Федерации, что можно трактовать как политическую поддержку России в этом конфликте, которая, безусловно, не представляет собой какую-либо форму образовательного или научного сотрудничества», – говорится в заявлении совета.

В документе также указано, что Ристивоевич утратил доверие членов совета юрфака и что «проявлял склонность к принятию странных решений, не отвечающих интересам факультета».

Сам Ристивоевич пояснил, что встречался с представителями посольства России на юридическом факультете в рамках договоренности о дальнейшем сотрудничестве, как неоднократно делал с представителями других диппредставительств.

«Студентов, которые хотели узнать о стипендиях в России, я отправил в российское посольство, так как там есть атташе по культуре. Ряд коллег запаниковали и испугались, но я попытался их успокоить и объяснить, что Сербия не вводила санкции против России, – так почему же мы должны (отказываться от сотрудничества)? Я не вижу ничего плохого в том, что дети интересуются учебой в этой стране. Я несколько раз отправлял доцентов и аспирантов в Потсдам, – и что делать с этим? Если кому-то нужно уволить меня из-за моего сотрудничества с Россией или Германией, это больше говорит о нем, чем обо мне», – заявил Ристивоевич.

В Новой демократической партии Сербии, членом которой является Ристивоевич, назвали решение руководства факультета «скандальным проявлением элементов тоталитаризма». Лидер партии Милош Йованович, занявший третье место на президентских выборах в Сербии, заявил, что подобные действия наносят ущерб репутации страны, руководство которой уже несколько месяцев противостоит давлению международного сообщества в вопросе санкций против России.

«Эта отставка абсолютно скандальна и неприемлема. Её причины позорны. Она пятнает коллег в Нови-Саде. Ристивоевич как декан обеспечил студентам, которые говорят по-русски, возможность узнать об учёбе в России, и это абсолютно нормальная практика. К сожалению, с юридической точки зрения были соблюдены все процедуры при принятии решения об отставке. Университет – автономное учреждение, речь идет об их внутренних делах, повлиять на него может только давление общественности. Мы намерены предпринять шаги в этом направлении. Этот прецедент не смеет оставаться без внимания, потому что он представляет наше общество не в лучшем виде, и мы обязаны это исправить», – заявил Йованович.

Ранее власти Сербии неоднократно заявляли, что официальный Белград не станет присоединяться к антироссийским санкциям, вопреки давлению Брюсселя. Кроме того, Сербия сотрудничает с университетами по всему миру, даже со странами, которые признали независимость части сербской территории.

Белград, Служба информации РИА Новый День

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