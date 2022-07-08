«Не верь соседям»: сербы поставили Россию на первое место в рейтинге дружественных стран

Почти 60% опрошенных сербов считают Россию наиболее дружественным государством. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Международным республиканским институтом, сообщил портал «Балканист».

Самым дружественным Сербии государством Россию назвали 58% респондентов. Следом в рейтинге идут Китай, Северная Македония, Босния и Герцеговина, самопровозглашенная республика Косово, Германия, Черногория и Турция.

Внутри страны больше всего сербы верят Вооружённым силам (43% граждан), а из политиков наибольший кредит доверия у президента Александра Вучича (38%).

Институт также опросил жителей региона на тему удовлетворенности государственным курсом. В Сербии 57% граждан считают, что страна движется в правильном направлении. Два года назад так думали 53%.

В Боснии и Герцеговине 85% опрошенных недовольны тем, что происходит в стране. В Северной Македонии 75% жителей считают, что нужно менять курс развития государства, в Черногории таковых набралось 45%.

Белград, Служба информации РИА Новый День

© 2022, РИА «Новый День»