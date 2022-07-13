российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 июля 2022, 14:24 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Косовские политики задумались о присоединении к «балканскому аналогу большой семёрки»

Фото: официальный сайт президента Сербии

Косово было бы выгодно присоединиться к региональному экономическому проекту «Открытые Балканы», в котором участвуют Сербия, Албания и Северная Македония. Об этом заявил «вице-спикер» косовского «парламента» Энвер Ходжай.

«Тем самым Косово могло бы развить сотрудничество со странами региона. Пока я занимал пост министра иностранных дел, мы старались включить Косово во всевозможные организации и инициативы. «Открытые Балканы» – это неформальная группа стран типа «Большой семёрки». Невозможно отказаться от участия в региональном проекте по сотрудничеству и при этом требовать поддержки в Брюсселе или Страсбурге», – отметил Ходжай, которого цитирует портал «Балканист».

В то же время «премьер-министр» самопровозглашенной республики Альбин Курти заявил, что Приштина присоединится к «Открытым Балканам» только тогда, когда Сербия признает независимость Косово.

Президент Сербии Александр Вучич со своей стороны указал, что «Открытые Балканы» так называются потому, что каждая страна региона добровольно может стать их участником, поэтому упрашивать присоединяться к проекту Белград никого не станет.

Цель проекта «Открытые Балканы» – увеличить товарооборот между странами-участниками, облегчить передвижение капитала и людей, повысить уровень регионального туризма, образования, медицины, инфраструктуры, а также облегчить помощь друг другу в кризисных ситуациях.

Приштина, служба информации РИА Новый День

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

«Не верь соседям»: сербы поставили Россию на первое место в рейтинге дружественных стран / «Абсолютно скандально и неприемлемо»: в Сербии уволен декан юрфака за симпатии к России / Косовский спецназ захватил сербский муниципалитет на севере края / Военные США и Боснии и Герцеговины проведут учения в Республике Сербской / Европарламент потребовал от Белграда признать Косово и немедленно ввести санкции против РФ / Мощный ливень: Белград ушел под воду / Осенние выборы в Боснии и Герцеговине станут рекордными / Сербский представитель в Президиуме Боснии и Герцеговины заявил о попытке подкупа со стороны ЕС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Европа, Сербия,