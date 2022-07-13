Косовские политики задумались о присоединении к «балканскому аналогу большой семёрки»

Косово было бы выгодно присоединиться к региональному экономическому проекту «Открытые Балканы», в котором участвуют Сербия, Албания и Северная Македония. Об этом заявил «вице-спикер» косовского «парламента» Энвер Ходжай.

«Тем самым Косово могло бы развить сотрудничество со странами региона. Пока я занимал пост министра иностранных дел, мы старались включить Косово во всевозможные организации и инициативы. «Открытые Балканы» – это неформальная группа стран типа «Большой семёрки». Невозможно отказаться от участия в региональном проекте по сотрудничеству и при этом требовать поддержки в Брюсселе или Страсбурге», – отметил Ходжай, которого цитирует портал «Балканист».

В то же время «премьер-министр» самопровозглашенной республики Альбин Курти заявил, что Приштина присоединится к «Открытым Балканам» только тогда, когда Сербия признает независимость Косово.

Президент Сербии Александр Вучич со своей стороны указал, что «Открытые Балканы» так называются потому, что каждая страна региона добровольно может стать их участником, поэтому упрашивать присоединяться к проекту Белград никого не станет.

Цель проекта «Открытые Балканы» – увеличить товарооборот между странами-участниками, облегчить передвижение капитала и людей, повысить уровень регионального туризма, образования, медицины, инфраструктуры, а также облегчить помощь друг другу в кризисных ситуациях.

Приштина, служба информации РИА Новый День

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