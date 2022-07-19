Газ сверх контракта: Россия снова готова помочь Сербии

Сербия в случае необходимости получит дополнительные объемы российского газа в зимний период. Об этом сообщил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«Основные объемы газа определяются существующим договором, но есть возможность отправки дополнительных в зимний период, если у Сербии возникнет потребность. Все будет решено так же, как и в действующем контракте», – уточнил российский дипломат, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Боцан-Харченко также отметил, что Сербия получила лучшую цену на газ в нынешних условиях. «В рамках контракта решены основные вопросы, цена является лучшей из возможных в нынешних условиях. Это также выгодно России, и дает возможность для развития Сербии и для нормальной жизни», – сказал он.

Посол заверил, что пока нет причин для опасений по поводу прокачки топлива через Болгарию из-за кризиса в отношениях между Москвой и Софией. «Что касается транзита, то пока все идет гладко. Транзит идет через страны ЕС, и мы надеемся, что и в дальнейшем все будет достойно», – добавил Боцан-Харченко, отметив, что Россия и Сербия успешно продолжают сотрудничество.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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