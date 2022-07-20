Приштина не отказалась от идеи ужесточения въезда в Косово для сербов

Косовские «власти» подтвердили планы ввести с 1 августа ужесточить въезд на территорию края владельцам машин с регистрационными номерами городов центральной Сербии. Автомобилистам будет выдаваться «декларационный лист».

Как пишет «Балканист.ру», лицам с удостоверением личности и водительскими правами, выданными МВД Сербии, косовская полиция начнет выдавать временные документы. Они будут аналогичны тем, которые получают на административных КПП люди, живущие в Косово, при предъявлении сербской полиции «косовских» паспортов.

«Режим стикеров» в отношении сербских автомобильных номеров останется в силе до 30 октября. К этому сроку, согласно распоряжению приштинских «властей», все автомобили с сербскими номерами косовских муниципалитетов должны быть перерегистрированы на новые номера «независимого» Косово.

Как пояснял «глава правительства» Косово Альбин Курти, автомобиль может быть конфискован, если не будет перерегистрирован.

Ранее эти планы резко раскритиковали в Белграде. В частности, премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявляла, что «это продолжение давления, террора и издевательств над сербами». Президент Сербии Александр Вучич со своей стороны пообещал косовским «властям» «убийственный ответ» на подобные провокации.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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