российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 20 июля 2022, 17:17 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Приштина не отказалась от идеи ужесточения въезда в Косово для сербов

Архив. Фото: официальный сайт «МИД Косово»

Косовские «власти» подтвердили планы ввести с 1 августа ужесточить въезд на территорию края владельцам машин с регистрационными номерами городов центральной Сербии. Автомобилистам будет выдаваться «декларационный лист».

Как пишет «Балканист.ру», лицам с удостоверением личности и водительскими правами, выданными МВД Сербии, косовская полиция начнет выдавать временные документы. Они будут аналогичны тем, которые получают на административных КПП люди, живущие в Косово, при предъявлении сербской полиции «косовских» паспортов.

«Режим стикеров» в отношении сербских автомобильных номеров останется в силе до 30 октября. К этому сроку, согласно распоряжению приштинских «властей», все автомобили с сербскими номерами косовских муниципалитетов должны быть перерегистрированы на новые номера «независимого» Косово.

Как пояснял «глава правительства» Косово Альбин Курти, автомобиль может быть конфискован, если не будет перерегистрирован.

Ранее эти планы резко раскритиковали в Белграде. В частности, премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявляла, что «это продолжение давления, террора и издевательств над сербами». Президент Сербии Александр Вучич со своей стороны пообещал косовским «властям» «убийственный ответ» на подобные провокации.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Косовская проблема

Косовский спецназ захватил сербский муниципалитет на севере края / Европарламент потребовал от Белграда признать Косово и немедленно ввести санкции против РФ / «Теперь точно конец…»: Приштина объявила о введении новых санкций против России / «Продолжение террора и издевательств»: сербские власти возмущены нововведениями Приштины / «Ложь и лицемерие»: в Белграде прокомментировали реакцию ЕС на нарушение прав сербов Косово / «Ответ будет убийственным»: президент Сербии предупредил Приштину о последствиях новой попытки изгнать косовских сербов / Спецпосланник Брюсселя: Косово обязано признать Союз сербских муниципалитетов / «Власти» Косово пообещали не допустить создания в крае сербской автономии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, Европа, В мире, Общество, Политика, Транспорт, Косовская проблема, Сербия,