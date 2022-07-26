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Вторник, 26 июля 2022, 13:15 мск

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«Пользуясь случаем, хочу»: представители Косово отправились за деньгами в США

Архив. Фото: официальный сайт «МИД Косово»

В Вашингтоне сегодня вечером должна состояться встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с «президентом» и «премьер-министром» самопровозглашенного Косово Вьосой Османи и Альбином Курти. Как сообщает портал «Балканист.ру», официальным поводом для визита стало участие в церемонии подписания энергетического соглашения между Приштиной и американским агентством по оказанию помощи иностранным государствам Millennium Challenge Corporation, созданным Конгрессом Соединенных Штатов.

«Мы обсудим пути сближения двух наших народов и стран в этот решающий момент для демократии, мира и безопасности во всем мире», – написала Османи в социальных сетях.

По ее словам, она с нетерпением ждет сегодняшней встречи, которая еще больше укрепит «стальную дружбу» между Косово и США.

Уточняется, что помощь от Millennium Challenge Corporation предусматривает выделение Косово гранта на развитие энергопроектов в размере 200 млн долларов.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, Служба информации РИА Новый День

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