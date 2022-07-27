«От сателлита слышим»: глава МВД Сербии ответил Приштине на обвинения в пророссийскости

В отличие от Косово, Сербия принимает самостоятельные решения. Об этом, как сообщает портал «Балканист.ру», заявил глава сербского МВД Александр Вулин, комментируя слова «президента» Косово Вьосы Османи о том, что Сербия – «сателлит России и проводник ее политики на Балканах».

«Сербия является суверенной страной и принимает свои решения самостоятельно, в отличие от Приштины, которая и не думает о себе так (как о самостоятельном государстве). Сербия не является ничьим сателлитом, а, вот Приштина – да. Она является настолько независимой, насколько Степинац* является святым. Сербия является защитником мира на Балканах, а Россия дестабилизирует регион ровно настолько, насколько она бомбила нас, насколько она пыталась отделить часть нашей территории или насколько она пыталась аннулировать Дейтонское соглашение», – цитирует Вулина сайт МВД Сербии.

Глава сербского МВД также подчеркнул, что Белград не участвует в антироссийской истерии, но не потому, что выступает в роли чьего-либо сателлита, а исходя из своих интересов.

*Алоизие Степинац – католический священник, кардинал, военный викарий вооружённых сил Независимого Государства Хорватия во время Второй мировой войны. Он поддерживал усташей (хорватских нацистов), лично благословлял профашистское правительство НГХ и Анте Павелича, главного идеолога геноцида хорватских и боснийских сербов.

В Хорватии неоднократно выдвигали идеи канонизировать этого пособника нацистов. В 1998 году Римско-католическая церковь причислила Степинаца к лику блаженных.

Белград, Служба информации РИА Новый День

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