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Четверг, 28 июля 2022, 15:40 мск

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«Атмосфера линчевания»: косовские футбольные фанаты угрожали черногорцам

Косовский футбольный клуб «Лапи» по решению УЕФА оштрафован за провокационное поведение болельщиков в ходе квалификационного матча против черногорского ФК «Будучност». Фанаты пригрозили черногорцам повторением судьбы косовских сербов, сообщил портал «Балканист.ру» со ссылкой на Kosovo Online.

По информации издания, гостей черногорских футболистов и болельщиков в Приштине встретили «атмосферой линчевания». Фанаты ФК «Лапи» вывесили на трибунах баннер, на котором половина Черногории была присоединена к так называемой «Великой Албании». Транспарант дополнял лозунг: «Вы следующие!».

По решению УЕФА косовский клуб проведет следующий матч без зрителей, также он обязан выплатить штраф в размере 50 тыс евро за «расистское поведение болельщиков, выбегание на поле и провокационные лозунги».

При этом УЕФА наказала и черногорский ФК «Будучност», посчитав, что в ходе первой встречи клубов в Подгорице болельщики позволяли себе непристойные выкрики в адрес гостей из Косово. Черногорцам придется выплатить штраф в размере 35 375 евро и провести следующую игру при ограниченном числе зрителей.

Подгорица, Служба информации РИА Новый День

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