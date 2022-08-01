Стало страшновато: ЕС позвал представителей Косово и Сербии на переговоры

Представителей Сербии и Косово пригласили на встречу в Брюссель в связи с обострением конфликта, спровоцированного властями самопровозглашенной республики. О намерении организовать переговоры сторон заявил официальный представитель ЕС Петер Стано, передает портал «Балканист.ру».

Стано сообщил, что ЕС «внимательно и с беспокойством» следит за ситуацией на севере Косово. Он призвал стороны сохранять спокойствие подчеркнул, что все «нескоординированные и односторонние действия», которые угрожают стабильности и безопасности на местах и препятствуют свободе передвижения, должны прекратиться.

«После того как Косово вняло просьбе Верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля и США отложить запланированные меры в отношении номерных знаков и удостоверений личности косовских сербов с условием снятия всех барьеров, ЕС призвал обе стороны встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить путь к прогрессу», – сказал Стано.

Приштина намеревалась с 1 августа принудить косовских сербов к смене личных документов и автомобильных номеров сербского образца при въезде на территорию самопровозглашенной республики. Мера вызвала протесты со стороны сербов Косово и Метохии, и те забаррикадировали дороги, парализовав транспортное сообщение. На событие отреагировали миротворцы КФОР и международное сообщество, которое осудило односторонние действия косовских властей.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня её не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, Служба информации РИА Новый День

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