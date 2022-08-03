Заседали до глубокой ночи: депутаты парламента Сербии избрали нового спикера

Депутаты Народной Скупщины Сербии после многочасового заседания, закончившегося после полуночи, избрали председателем парламента Владимира Орлича из правящей Сербской прогрессивной партии. Как сообщил портал «Балканист.ру», Орлич был единственным кандидатом на этот пост.

В ходе открытого голосования из 230 парламентариев, присутствовавших на заседании, проголосовали «за» 154, «против» выступили 76 депутатов от оппозиции, воздержавшихся не было.

«Мое твердое обязательство состоит в том, что каждый должен уважать волю народа», – сказал Орлич в своем первом обращении к парламентариям.

Также на заседании были избраны семь заместителей председателя парламента. Помимо соратника из Сербской прогрессивной партии – Сандры Божич – и коалиционного партнёра из рядов социалистов Снежаны Паунович, замещать нового спикера Народной Скупщины Сербии будет Эльвира Ковач из Союза воеводинских венгров, Усаме Зукорлич из бошняцкой Партии справедливости и примирения, генерал Божидар Делич из коалиции «Надежда» и оппозиционеры Борко Стефанович из Партии свободы и справедливости вместе с демократом Зораном Лутовцем.

Белград, Служба информации РИА Новый День

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