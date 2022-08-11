«Даже не пытайтесь мечтать об этом», – президент Сербии о планах Запада и Приштины «подогреть» косовский конфликт

Президент Сербии Александр Вучич обрушился с резкой критикой в адрес «премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти и его западных кураторов. По его словам, агрессивная политика Приштины и заявления о готовящемся нападении Сербии на Косово преследуют цель окончательного изгнания сербского населения из края, но эти планы не будут реализованы.

«У вас не выйдет заставить нас отречься от своих прав, даже не пытайтесь мечтать об этом. Мы не позволим никому, даже НАТО, открыть там по нашим людям огонь. Я несколько раз указывал на заявления, которые подготавливают почву, и в которых мне хотят донести, каким образом они будут все это реализовывать. Хорошо, скажите нам, что международного права не существует, что вас не интересует Резолюция 1244, как и право ООН, о котором вы так много упоминаете, когда речь идет о конфликте на Украине, но, когда речь заходит об этой части Европы и мира, оно вас не интересует», – подчеркнул сербский лидер, слова которого цитирует «Балканист.ру».

При этом Вучич подтвердил готовность к переговорам с Курти, но отметил, что пользы от диалога не ожидает, так как Приштина не намерена исполнять свои обязательства в части защиты прав косовских сербов и настаивает на том, чтобы эти меры соответствовали косовской «конституции». «Подобное нас не интересует», – сказал президент Сербии.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время её не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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