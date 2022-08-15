В Косово начались перебои с электричеством

С сегодняшнего дня в самопровозглашенной республике Косово введен режим ограничения подачи электроэнергии. После каждых шести часов бесперебойного энергоснабжения будут двухчасовые отключения.

Жилые дома и предприятия Косово теперь будут снабжаться электроэнергией только собственного производства, так как у местной энергокомпании KEDS нет средств на покупку электроэнергии за рубежом, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что KEDS оправдывает сложившуюся ситуацию значительным ростом цен на электроэнергию на международных рынках и отсутствием покрытия системных затрат.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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