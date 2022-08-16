Приштина готовит «величайшие военные учения в истории Балкан»

«Министр обороны» самопровозглашенной республики Косово Арменд Мехай анонсировал военные учения нелигитимной косовской армии под названием Defender Europe-23. По его словам, это будут «величайшие» маневры в истории Балкан.

«Это будут величайшие полевые учения в истории Балкан. В них будут участвовать два полка косовской армии. В ходе этих учений американские спецподразделения планируют проверить пехотные возможности Сил безопасности Косово. Мы покажем высокий уровень профессионализма и подготовки», – заявил «министр».

В настоящее время военные самопровозглашенной республики Косово готовятся к учениям, закупая вооружение, оборудование и налаживая инфраструктуру. О точной дате проведения учений не сообщается.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня её не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, Катарина Лане

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