Запад не оставит в покое Сербию: давление продолжится

Запад продолжит давление на Белград в попытке заставить руководство Сербии отвернуться от России. Такое мнение высказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Тем не менее, как считает дипломат, предпосылок к изменению курса внешней политики Белграда нет.

«Исходя из официальных заявлений Вучича, и, если выразить моё личное мнение, то есть основания говорить, что подход Вучича к неприятию антироссийских санкций принципиален и стабилен. Ожидаем, что он и останется последовательным», – пояснил Боцан-Харченко, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По его словам, Сербия ясно определилась в присоединении к Евросоюзу, но с той стороны ей ставят невозможные условия. «Запад свел все требования европейского пути к Белграду к трем: присоединение к антироссийским санкциям, признание независимости Косово и сокращение связей с руководством Республики Сербской, что абсолютно неприемлемо для Белграда», – констатировал посол России в Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»