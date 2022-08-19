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Суббота, 20 августа 2022, 07:49 мск

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Косовские «власти» нарушают права сербов на свободу передвижения

Архив. Фото: официальный сайт «МИД Косово»

Белград на переговорах с Приштиной в Брюсселе ставит вопрос о договоре о свободе передвижения, который был подписан в 2011 году и касается личных документов граждан Сербии и регистрационных номеров автомобилей косовских сербов. Об этом сообщил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

«Какое бы правительство ни представлял тогда Борко Стефанович (в 2011 году глава переговорной группы с Приштиной), это было правительство Сербии. Это было вредоносное соглашение, не в нашу пользу. В нем говорится о признании и принятии косовских удостоверений личности и водительских прав. Впервые Борко Стефанович ограничил срок действия номерных знаков сербского образца. С какой легкостью они подписали тот и многие другие договоры, 7 штук в общей сложности!» – отметил Петкович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Глава сербской Канцелярии подчеркнул, что этот пункт договора не касался косовских сербов и относился только к жителям центральной Сербии. Тем не менее нынешний косовский «премьер-министр» Альбин Курти это отрицает. «По его мнению, косовские сербы должны каждые 90 дней выезжать за пределы Косово и Метохии, чтобы получить новый документ. Это не свобода передвижения, и президент Вучич ничего подобного не допустит», – заявил Петкович.

По его словам, в настоящее время Приштина отказывается исполнять заключенные в 2011 году соглашения, что ставит под угрозу переговоры с Белградом и делает невозможным свободное передвижение жителей Косово и Метохии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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