«Мне они неприятны»: президент Сербии отреагировал на скандалы вокруг предстоящего гей-парада в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич резко высказался по поводу разгоревшегося в обществе конфликта относительно предстоящего в сентябре гей-парада в Белграде. По его словам, перед страной стоят более острые проблемы, которые заслуживают внимания.

«Я не уважаю никого, кто говорит о прайде, или евро-прайде [гей-параде], о тех, кто на него нападает, и о тех, кто его восхваляет. У меня намного больше серьезных забот. Мне отвратительны и одни, и другие. Потому что и одни, и другие пытаются взвалить дополнительный груз на плечи своей страны. Мне они неприятны», – заявил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«И те, кто хочет драться, ведь, избивая рядом стоящего гомосексуалиста, он борется с гомосексуалистом в себе. И те, кто расхваливает [гей-парад] и не задумывается, какие проблемы стоят перед Сербией. В своих четырех стенах делайте, что хотите, но зачем вы вмешиваете в это государство? И хватит врать про то, что евро-прайд будет проходить семь дней. Он будет проходить только в один день, как и в прошлые разы. Зачем врать? Чтобы мы тут говорили о глупостях, и не обсуждали настоящие проблемы?» – сказа президент Сербии.

По его словам, власти оповестят общественность, когда будет вынесено решение по вопросу проведения или отмены гей-парада в Белграде.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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