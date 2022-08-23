«Слуги сатаны»: НАТО снова разжигает косовский конфликт

Активное вмешательство НАТО мешает решению косовской проблемы. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. По его оценке, косовские албанцы и сербы способны найти общий язык, если объединятся против Североатлантического альянса.

«Я считаю, что лидеры Косово откликнулись бы на призыв [президента Сербии Александра] Вучича к диалогу, если бы не было третьей стороны, разжигающей конфликт, а именно НАТО. Альянс понимает, что их план на Украине терпит неудачу, и теперь они хотят расковырять затянувшуюся рану на Балканах. Меня задевает, что одной из сторон конфликта, который разжигает НАТО, выступают косовские мусульмане. Официальная причина возникновения конфликта настолько нелепа и банальна, что во внешнем подстрекательстве со стороны Альянса не приходится сомневаться. Слугам сатаны или антихриста на руку натравливать верующих друг на друга под любым предлогом. Мусульмане и христиане должны объединиться против них ради своего будущего», – подчеркнул Кадыров в комментарии в своем телеграм-канале.

Чеченский лидер заявил, что внимательно следит за ситуацией в Косово и призвал сербов и албанцев к самостоятельному решению существующих проблем. «Я призываю сербов и косовских албанцев исключить НАТО из своих взаимоотношений и подумать о своем будущем. Тогда откроется суть существующей проблемы и появится ее решение. Есть прекрасные примеры гармоничного сосуществования представителей разных религий и национальностей. Но нет примеров хорошего сосуществования с НАТО», – подытожил глава Чечни.

При этом Кадыров заявил, что чеченцы считают Сербию и ее народ братским. По его словам, ни один уважающий себя чеченец никогда не выступит против сербского народа и президента Александра Вучича, но, наоборот, чеченцы «всегда будут защищать своих братьев и бороться за них».

Кадыров также подчеркнул, что Сербия является страной «открыто поддерживающей Россию в борьбе против нацизма и сатанизма на Украине».

Как отмечает «Балканист.ру», в минувшее воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что на территории Косово действуют чеченцы и черкесы, оппозиционно настроенные по отношению к Рамзану Кадырову. Они вербуют албанцев для боевых действий на Украине, эти же банды действуют там с целью уничтожить вооруженных сербов Косово и Метохии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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