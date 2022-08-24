Военный контингент KFOR готовится к противостоянию в Косово

Натовский миротворческий контингент KFOR готов в экстренном порядке демонтировать на территории Косово баррикады, которые могут появиться после вступления в силу решения Приштины, обязывающего косовских сербов менять сербские автомобильные номера и личные документы на выдаваемые самопровозглашенной республикой. Об этом заявил командующий войсками НАТО в Косово генерал-майор Ференц Каяри.

По его словам, силы KFOR не допустят появления баррикад, поскольку резолюция ООН 1244 ставит перед миссией две задачи – «сохранить мирную обстановку и порядок в Косово и обеспечить свободу передвижения для всех граждан», передает «Балканист.ру».

«Если будут воздвигнуты баррикады, это будет препятствовать свободному передвижению, и, если соглашение не будет достигнуто, то мы подойдем к моменту, когда KFOR придется действовать, чтобы обеспечить свободу передвижения», – подчеркнул натовский генерал, потребовав от всех воздержаться от односторонних действий.

Ранее сообщалось, что международная миротворческая миссия KFOR и косовская полицейская служба (КПС) наращивают группировку на севере Косово и Метохии в преддверии 1 сентября, когда Приштина планирует реализовать одностороннее введение так называемого «принципа взаимности» в отношении сербских личных документов и автомобильных номерных знаков.

В районе КПП Брняк на административной линии разграничения с центральной Сербией завершаются работы по возведению нового пункта КПС, который превосходит по размеру крупнейшее совместное КПП Яринье, на котором несут службу сотрудники МВД Сербии и косовской полиции.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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