Запад использует двойные стандарты в отношении Сербии, пытаясь навязать Белграду решения, которые противоречат его национальным интересам. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, комментируя критику со стороны представителей США и Евросоюза после своей поездки в Москву и переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В частности, крайнее недовольство выразил посол США в Белграде Кристофер Хилл, который заявил, что не понимает, чего Вулин хотел добиться этим визитом.

«Россия нас ни к чему не принуждает, а вот посол Хилл думает, что может нас заставить делать то, что ему надо, словно мы команчи в его резервации. Не знаю, чего он хочет добиться от нас требованием признать Косово. Полагаю, он и сам этого не понимает», – цитирует Вулина «Балканист.ру».

Сербский министр также указал на недопустимость действий американского дипломата, который позволяет себе критиковать действия руководства страны, в которой находится. «Послу Сербии в США в голову не придёт комментировать министра из Вашингтона! Если уж посол Хилл позволил себе подобное, пусть объяснит, на какие шаги, которые не в наших интересах, нас толкает Россия. В наши интересы не входит признать самопровозглашенную республику, отказаться от Дейтонского соглашения, ввести санкции против России и остаться без газа», – заявил глава МВД Сербии.

Вулин также прокомментировал высказывание евродепутата Владимира Билчика, который заметил, что глава сербского МВД в Москве делал «антиевропейские заявления», а Белграду пора вводить санкции против России. «Не знаю, что он заметил в моей поездке в Москву, но знаю, что его не смущал визит в Россию венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, премьера Австрии Нехаммера, а на разговоры Макрона с Путиным он, видимо, вообще закрывает глаза. Он также «не увидел» поездок саудовских и арабских лидеров в Москву. Лицемерие, избирательное зрение – это его диагноз. Я в Москве говорю все то же самое, что и в Брюсселе. Россия не требует от Сербии отречься от Косово, от Республики Сербской, а Сербия не станет вводить санкции и воспринимать чужие конфликты как свои. Я не в силах сделать столько против Евросоюза, сколько политика ЕС по отношению Сербии сама делает против себя», – подчеркнул сербский министр.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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