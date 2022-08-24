«Эскалация обязательно возникнет»: косовский конфликт вновь грозит обернуться вооруженным столкновением

В ближайшее время в Балканском регионе чрезвычайно велика вероятность возобновления косовского конфликта – не исключены столкновения с применением оружия. Такое мнение высказал политолог, глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в комментарии aif.ru. По его оценке, эскалация обязательно возникнет ближе к 1 сентября.

«По всей видимости, косовары вновь попытаются привести свои планы в исполнение, т.е. они попытаются не пускать в регион машины с сербскими номерами и людей с сербскими паспортами. Это вызовет бунт на севере Косово, в районах компактного проживания сербов, и косовары вновь отправят подавлять волнения приштинский спецназ. Возможны столкновения, в том числе и с применением оружия», – пояснил эксперт.

При этом Бондаренко обратил внимание: президент Сербии Александр Вучич ранее неоднократно заявлял, что не допустит погромов сербов. «Так что ситуация вновь зависнет на волоске», – уточнил он.

Как считает политолог, возможности Москвы повлиять на ситуацию невелики, поскольку Россия сама вывела своих военных из Косово в 2002 году, а Сербия со всех сторон окружена территориями НАТО. «Сергей Лавров недавно не смог даже долететь до Сербии. Его самолет просто не пропустили. Поэтому сейчас ситуация действительно непростая», – пояснил Бондаренко.

Ранее президент Сербии заверял, что не планирует проводить военную операцию в Косово. Тем временем натовские подразделения KFOR и косовского спецназа наращивают группировку вблизи линии разграничения между Сербией и самопровозглашенной республикой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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