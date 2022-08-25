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Четверг, 25 августа 2022, 13:17 мск

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Евросоюз обещает президенту Сербии и «премьер-министру» Косово Нобелевскую премию мира

Фото: ec.europa.eu

Президент Сербии Александр Вучич и косовский «премьер-министр» Альбин Курти могут стать кандидатами на получение Нобелевской премии мира, если Белград и Приштина заключат договор об урегулировании конфликта. Такое заявление сделал специальный представитель ЕС Мирослав Лайчак в интервью «Би-Би-Си».

«Нормализация отношений точно выдвинула бы обоих лидеров на Нобелевскую премию, я в этом не сомневаюсь», – сказал Лайчак, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Примечательно, что Евросоюз уже пытался примирить сербов и албанцев в Косово таким способом. В 2018 году во время переговоров президента Сербии Вучича с находящимся сейчас в тюрьме Гаагского суда экс-«президентом» Косово Хашимом Тачи верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини открыто намекала, что в случае достижения мирного соглашения оба политика могут стать нобелевскими лауреатами.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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