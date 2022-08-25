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Четверг, 25 августа 2022, 18:28 мск

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Американский дипломат дал важный совет косовским «властям»

Архив. Фото: официальный сайт «МИД Косово»

Косовскому «руководству» пора попрощаться с иллюзиями о признании независимости самопровозглашенной республики со стороны Сербии. Об этом заявил бывший представитель США на переговорах Белграда и Приштины Фрэнк Визнер.

«Я считаю, что нужно решать практические вопросы, а не нерешаемые, то есть – найти двум странам способ жить по соседству, заняться реальными проблемами, которые влияют на жизнь людей. Нужно договориться о торговле, свободном передвижении людей, финансах, научном и культурном сотрудничестве. Все это укрепит Сербию и Косово», – цитирует «Балканист.ру» американского дипломата.

Стоит отметить, что в Балканском регионе действует экономическая инициатива «Открытые Балканы», к которой присоединились Сербия, Албания и Северная Македония. Цель проекта заключается в обеспечении свободного потока капиталов и работников, развитии туризма, сближении государств на Балканах. Косовский «премьер-министр» Альбин Курти отказался принимать участие в этом интеграционном процессе.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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