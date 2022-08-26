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Пятница, 26 августа 2022, 14:45 мск

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Косовские «власти» не готовы к компромиссу: переговоры Белграда при посредничестве США и ЕС оказались безрезультатными

Фото: официальный сайт президента Сербии

Косовские «власти» отказываются пойти на компромисс по замене автомобильных номеров и выдачи спецразрешений сербскому населению. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, комментируя итоги переговоров при посредничестве представителя ЕС Мирослава Лайчака и спецпосланника США по вопросам Западных Балкан Габриэля Эскобара.

В то же время сербский лидер выразил надежду, что в ближайшее время удастся достичь некоторого прогресса в переговорах с Приштиной. «Я верю, что в ближайшие дни мы сможем достичь компромиссного решения. По крайней мере, по каким-то небольшим вопросам, поскольку ясно, что в отношении автономеров и некоторых более крупных проблем такое решение вообще не может быть достигнуто. Но в предстоящие дни мы будем усердно работать, чтобы сохранить мир для нашего народа и обеспечить будущее сербам Косово и Метохии», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

Издание отмечает, что по итогам встречи с оптимистичным заявлением выступил специальный представитель США на Западных Балканах. По его мнению, к концу месяца может быть найден способ, при котором повседневная жизнь сербов в Косово и Метохии не изменится. «Я надеюсь, что 1 сентября повседневная жизнь людей на севере Косово не будет дополнительно отягощена и они будут жить спокойно, им не понадобятся дополнительные документы, чтобы добираться до своих домов. И я убежден, что мы преуспеем в достижении этого», – сказал американский дипломат.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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