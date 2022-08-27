Белград vs Приштина: Сербия ждет гарантий Евросоюза

Белград предложил Приштине решение, которое могло бы урегулировать вопрос с документами косовских сербов, и теперь ждет гарантий Евросоюза, что этот вариант будет принят. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, уточнив, что по проблеме замены автономеров сербского образца на косовские договоренности нет.

Ранее Приштина заявила, что с 1 сентября будет выдавать всем косовским сербам визы на въезд и выезд с территории края и заставит менять автомобильные номера сербского образца на свои.

Вучич отметил, что существует возможность создать общее для двух сторон положение, регулирующее вопрос личных документов. «Удостоверения личности приштинского образца (на территории Сербии) допускаются только по практическим соображениям – чтобы обеспечить свободу передвижения – и не могут быть истолкованы как признание провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово. Они не наносят ущерб суверенитету (Сербии). Также нам важно, чтобы любой серб мог свободно покинуть территорию Косово и Метохии или въехать в край без проблем. Мы ждем от Евросоюза гарантии, что Приштина согласится. Если они подтвердят нам это, значит – мы решили небольшую проблему», – сказал президент Сербии.

При этом лидер страны посоветовал представителям международного сообщества, которые приезжают в Сербию, чтобы убедить его признать Косово, «не тратить деньги на билеты». «Косово – это Сербия. Так гласит наша Конституция», – подчеркнул Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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