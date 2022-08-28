Кризис разрешен: косовские «власти» согласились на условие Белграда

Косовские сербы смогут свободно передвигаться с сербскими удостоверениями личности после. Приштина согласилась с предложением Белграда, а Евросоюз гарантировал его выполнение, передает «Балканист.ру».

В качестве компромисса косовским албанцам разрешено предъявлять документы приштинского образца на въезде в центральную Сербию.

Как отмечает издание, на пунктах административной линии разграничения будет размещено оповещение: «Возможность использования удостоверений личности, выданных Приштиной, осуществляется исключительно по практическим соображениям, чтобы облегчить положение отдельных лиц и обеспечить свободу передвижения в соответствии с Соглашением о свободе передвижения, достигнутым в ходе переговоров в 2011 году. Оно не может быть истолковано как признание самопровозглашенной республики Косово, не является определением окончательного статуса Косово и не может быть истолковано как согласие Белграда отступить от резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности ООН».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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