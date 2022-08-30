ЕС: Белград и Приштина продолжат переговоры об автомобильных номерах

Сербия и самопровозглашенная республика Косово продолжат переговоры по урегулированию ситуации вокруг автомобильных номеров. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано в комментарии «Известиям». Еврочиновник подтвердил, что взаимное признание Белградом и Приштиной удостоверений личности больше не является проблемой.

«В то время как удалось договориться о свободе передвижения граждан Косово и Сербии и все граждане смогут свободно перемещаться между Косово и Сербией, вопрос автомобильных номеров еще предстоит решить. Мы продолжим прикладывать усилия к тому, чтобы помочь сторонам достичь этого. Как сказал верховный представитель [Жозеп] Боррель, он ожидает, что оба лидера – президент [Сербии Александр] Вучич и премьер-министр [Косово Альбин] Курти – будут и дальше действовать прагматично и конструктивно, чтобы решить проблему с автомобильными номерами», – сказал Стано.

«Скорость процесса полностью зависит от Белграда и Приштины. ЕС не навязывает ни сроки, ни решения – мы только помогаем сторонам прийти к компромиссу», – заверил представитель Еврокомиссии.

Напомним, очередное обострение в отношениях Сербии и Косово произошло в конце июля 2022 года. Поводом стало решение Приштины, что с 1 августа сербы, которые живут на севере Косово и используют сербские автомобильные номера и личные документы, при въезде в самопровозглашенную республику должны перейти на бумаги косовского образца. Косовский премьер-министр в своем обращении подчеркивал, что к жителям Косово Белград применяет схему с выдачей временных номеров и документов уже 11 лет, аналогичное решение Приштины – не что иное, как ответ.

Ситуация едва не дошла до военного столкновения, однако в последний момент конфликт удалось притушить. В 2022 году власти Косово согласились отсрочить свое решение до 1 сентября, и у сторон появился месяц на то, чтобы решить противоречия при посредничестве Евросоюза. В итоге стороны договорились о взаимном признании удостоверений личности, чтобы обеспечить свободу передвижения. При этом, обсуждая фактическое признание косовских документов, Белград подчеркнул: ко всем договоренностям должно быть добавлено примечание, что новые правила «не подразумевают признания независимости Косово».

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время её не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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