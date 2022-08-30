Косовские полицейские строят укрепления на линии разграничения с Сербией

Приштинские военизированные подразделения нарастили присутствие в сербских муниципалитетах на севере края Косово – около административной линии разграничения с Сербией возводятся укрепления. Об этом сообщил мэр Лепосавича Зоран Тодич.

«Эти подразделения состоят из этнических албанцев и вооружены полным боевым снаряжением. По имеющейся у нас информации, они намерены основать новую базу в албанских селах недалеко от нашего муниципалитета», – цитирует Тодича «Балканист.ру».

Мэр Лепосавича отметил, что действия албанцев вызывают беспокойство и могут свидетельствовать, что Приштина готовится воевать.

Тодич считает, что компромисс по проблеме автомобильных номеров возможен, если Приштина «проявит добрую волю».

Напомним, с 1 сентября власти самопровозглашенной республики намерены заставить сербов края менять сербские автомобильные номера на косовские.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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