Вооруженные силы Сербии начали учения вблизи Косово

Вооруженные силы Сербии приступили к учениям в районе административной линии разграничения с самопровозглашенной республикой Косово. Целью маневров является обеспечение безопасности сербских граждан и оперативное реагирование в случае возможного обострения ситуации на пограничных пунктах. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Сербии.

«Учения проводятся с целью поддержания высокой степени боеготовности задействованных подразделений и их способности быстро реагировать в случае необходимости, а также обеспечения мира и безопасности на административной линии с Автономным краем Косово и Метохия», – пояснили в ведомстве, передает «Балканист.ру».

Накануне проверку на быстрое реагирование устроили силам АБХО (Радиационно-биолого-химической защиты) и 98 авиационной бригаде. 27 августа в Сербии состоялись совместные тактические учения «Северац 2022», в которых приняли участие вооруженные силы и полиция Сербии. В маневрах было задействовано 2500 человек личного состава двух ведомств и 100 единиц боевой техники, вертолеты Ми-35, Ми-17 и Н-145, артиллерийско-ракетный комплекс «Панцирь-С1», боевые бронированные машины «Лазарь-3» и «Милош», танки М-84 и БМП М-80А.

Боевые возможности представили самоходные гаубицы калибра 155 мм «Нора Б-52» и 122 мм «Гвоздика», артиллерийские реактивные комплексы «ПАСАРС» и беспилотные летательные аппараты.

Напомним, в начале августа на линии разграничения Сербии с Косово началось обострение из-за намерений Приштины заставить косовских сербов оформлять визы при въезде на территорию края и заменить автомобильные номера сербского образца на косовские. По первому пункту стороны достигли соглашения, по второму Белград рассчитывает достичь компромисса до 30 октября – крайнего срока замены номерных знаков.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время её не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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