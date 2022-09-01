«Должны быть готовы ко всему», – сербский дипломат назвал действия Приштины абсурдными

Приштина принимает абсурдные решения, связанные с принудительной заменой сербских автомобильных номеров на косовские. Об этом заявил сербский дипломат и политик Владимир Кршлянин. По его словам, шанс на мирное урегулирование ситуации еще остается, но вооруженные силы, спецназ и полиция Сербии должны быть готовы ко всему.

«Вы можете себе представить, чтобы где-то в мире кто-то решил менять автономера под принуждением спецназа? В вашу деревню войдет спецназ и будет под угрозой убийства каждого заставлять менять номера машин – это немыслимо, такого в мире нигде нет!» – цитирует его слова «Балканист.ру».

В то же время дипломат подчеркнул, даже в этих условиях у Сербии остается возможность поиска мирного решения этой проблемы. «Мы надеемся, что тут можно найти компромисс. Несмотря на огромную поддержку своему детищу Косово, Запад не хочет большой войны. Но и отречься от поддержки он не в состоянии. Ситуация не нормальная, и решить ее трудно. Мы и наши вооруженные силы, спецназ и полиция должны быть готовы ко всему, но мы до последнего будем пытаться прийти к мирному соглашению. Американцы и Евросоюз, в общем-то, не против компромиссов, но у них всегда первая реакция – защитить своих ставленников в Приштине и их намерения, так что ситуация остается очень сложной», – сказал Кршлянин.

При этом дипломат обратил внимание, что Запад не меняет своих стратегий на протяжении двадцати лет. «Косово создано в ходе Первой европейской войны, Украина – это Вторая европейская война, и действовали они на пространстве бывшей Югославии теми же методами, употребляя в своих целях местных фашистов – хорватских, боснийских, косовских – как сейчас используют украинских против России. Запад получил подавляющее влияние на Балканах, и менять положение вещей против его воли сложно. Без поддержки России и Китая Сербия не могла бы эффективно сопротивляться. Мы намерены сохранять территориальный суверенитет и целостность нашего государства, у нас есть мощные друзья и, дай Бог, в итоге все закончится без страшных последствий», – заключил Кршлянин.

Стоит отметить, в настоящее время Вооруженные силы Сербии проводят учения вблизи линии разграничения с самопровозглашенной республикой Косово.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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