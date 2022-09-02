Премьер-министр Сербии готовится к визиту в Косово

В понедельник, 5 сентября, премьер-министр Сербии Ана Брнабич намерена посетить северные муниципалитеты Косово, где проживает преимущественно сербское население. Как сообщили в правительственной канцелярии по делам Косово и Метохии, цель визита – донести послание о защите мира и стабильности, только в рамках которого возможно выживание и сохранение присутствия сербов в Косово и Метохии.

«Премьер-министр начнет свой визит в Косово и Метохию в понедельник утром с поездки в город Косовска-Митровица, где она посетит первый мультимедийный центр на севере Косово и Метохии и Духовную академию. После этого она посетит монастырь Баньска в муниципалитете Звечан. В муниципалитете Лепосавич премьер-министр посетит социально незащищенную семью братьев Радосавлевич, которая официально переезжает в новый дом, построенный на средства правительства Республики Сербии», – говорится в сообщении ведомства, которое цитирует «Балканист.ру».

Как предполагается, в поездке премьер-министра будет сопровождать директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

Также отмечается, что правительство Сербии официально сообщило приштинской стороне о визите Брнабич в Косово за 72 часа, в соответствии с Соглашением.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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