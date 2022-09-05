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Понедельник, 5 сентября 2022, 13:20 мск

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Присоединить Приштину: посол США в Сербии поддержал проект «Открытые Балканы»

Фото: официальный сайт «МИД Косово»

Самопровозглашенная республика Косово должна присоединиться к региональному интеграционному проекту «Открытые Балканы». Об этом заявил посол США в Сербии Кристофер Хилл. По его словам, это решение в интересах Приштины.

«Это один из лучших проектов региона, который обеспечивает совместную работу по преодолению кризисов и предлагает расширенные возможности для сотрудничества. Вашингтон продолжит поддерживать «Открытые Балканы». Приштине стоит стать его частью и показать свой прогресс. Это в их же интересах», – сказал дипломат, которого цитирует «Балканист.ру».

На прошлой неделе в Белграде прошёл саммит «Открытых Балкан», учрежденных Сербией, Албанией и Северной Македонией. Представители Боснии и Герцеговины заявили, что их страна намерена участвовать в этом проекте. В Черногории также положительно оценивают перспективы этой инициативы, цель которой – объединить государства региона в кризисный период, увеличить поток капитала и рабочей силы на общем рынке труда, обеспечить граждан возможностями свободно и без границ учиться, работать и отдыхать в зоне «мини-шенгена». Интерес также проявили официальные лица Венгрии и Греции.

Стоит отметить, что в настоящее время на погранпостах Сербии, Албании и Северной Македонии открыты «зелёные коридоры» для граждан и грузового транспорта, подписаны соглашения о признании дипломов, сотрудничестве медицинских учреждений и совместной работе антикризисных групп, а также едином рынке труда.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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