«Красная линия»: премьер-министр Брнабич передала косовским сербам послание президента Вучича

Белград не допустит погромов сербского народа в Косово. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич в ходе визита в Косовскую Митровицу. По ее словам, безопасность сербского населения всегда будет приоритетом для Сербии.

«Я передаю вам послание президента Вучича: Сербия всегда будет с вами. Я надеюсь и глубоко убеждена, что вы это отлично почувствовали в последние годы, когда мы вложили в край больше денег, чем за все последние 40 лет. Мое послание – мир и стабильность, инвестиции в больницы и школы, чтобы дети здесь [в Косово] имели все то, что есть у их сверстников на территории центральной Сербии. Красная линия – это безопасность нашего народа в Косово. Мы не допустим новой «Бури», погрома сербского народа», – цитирует «Балканист.ру» заявление Брнабич.

Как отмечает издание, «Буря» – карательная операция хорватских вооруженных формирований, проведенная на территории бывшей Республики Сербская Краина в 1995 году. Ее результатом стала ликвидация сербской автономии в Хорватии, убийство более 2 тысяч сербов и изгнание еще 250 тысяч лиц сербской национальности из Хорватии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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