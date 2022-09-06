Косовские албанцы вновь предложили обменяться с Сербией территориями края

Мэр Буяновац Нагип Арифи реанимировал идею разделения края Косово. По его словам, три муниципалитета на юге Сербии – Прешево, Буяновац и Медведжу – следует отдать самопровозглашенной республике, а Белграду отдать под контроль север Косово, населённый сербами.

Такое предложение Арифи озвучил в разговоре с заместителем «премьер-министра» самопровозглашенной республики Бесником Бислими. «Бислими на моё предложение ничего не ответил, но, думаю, что это было бы лучшим решением для албанцев «Прешевской долины» и для Косово. Президент Сербии неоднократно говорил о компромиссе и, полагаю, нечто подобное он имел в виду. Но он думает, что Косово нужно отдать лишь часть «Прешевской долины» (без Медведжи – прим.ред.), в то время как республике нужна целая», – цитирует «Балканист.ру» Арифи.

Мэр Буяновац считает, что сербы севера Косово имеют право на консолидацию, и такое же право должно быть предоставлено албанцам юга Сербии. Буяновац, как и город Прешево, расположен на юге Сербии и населен преимущественно албанцами.

Как отмечает издание, этот район косовские «власти» называют «Прешевская долина». При этом албанцы включают в «долину» ещё один муниципалитет – Медведжу, хотя там живут в основном сербы. Идея обменять «Прешевскую долину» на четыре северных муниципалитета Косово, населенных сербами, несколько лет назад была на слуху в качестве компромиссного решения косовского вопроса.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время её не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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